بالصور الصحة التركية: ارتفاع عدد ضحايا انفجار المنجم إلى 40

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو الجمعة ارتفاع عدد ضحايا انفجار في منجم للفحم إلى 40 قتيلاً في منطقة بارتين على البحر الأسود، إلى 22 وفاة على الأقل.

وأكد أنه لا يزال 49 عاملا محاصرين على عمق يتراوح بين 300 إلى 350 مترا تحت الأرض، في المنجم الذي يقع في بلدة أماسرا شمالي تركيا.

وأضاف أن عمال الإنقاذ يحاولون الوصول للعمال المحاصرين.

وقالت مديرية إدارة الكوارث التركية إنه لم يُحدد سبب الانفجار بعد، مؤكدة استمرار جهود الإنقاذ، فيما نُقل عدة جرحى إلى المستشفى.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها التلفزيون التركي أشخاصا يحملون إلى سيارات الإسعاف، فيما اكتظت المنطقة برجال الإنقاذ.

ونقلت وكالة فرانس برس عن نقابة عمال المناجم التركية قولها إن سبب الانفجار يعود إلى تراكم غاز الميثان، لكن مسؤولين آخرين قالوا إن من السابق لأوانه تحديد أسباب الحادث.







