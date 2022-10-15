مصرع شاب بحادث طرق في الداخل المحتل

لقي الشاب أحمد فيصل فاخوري (23 عاما)، مصرعه، فجر اليوم السبت، بعد أن أُصيب بجروح حرجة إثر مطاردة شرطة الاحتلال له في مدينة الناصرة.

وذكرت مصادر محلية، بأنه أسفرت المطاردة عن انقلاب دراجة نارية وإصابة شابين، فيما حضرت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث ونقلت المصابين (قبل وفاة فاخوري)، لاستكمال العلاج في مشفى الناصرة الإنجليزي حيث تم إقرار الوفاة.

وبدورها، زعمت شرطة الاحتلال في بيان لها أن فاخوري لم يستجب لأوامر الشرطة بالتوقف حينما كان يتجه نحوهم بدراجتها، طاردوه واصطدم برصيف نتيجة المطاردة.

جدير ذكره أنه كان قد قُتل الشابان محمود فيصل فاخوري (شقيق الشاب أحمد فيصل فاخوري) وعلي وجدي فاخوري، في العشرينيات من عمريهما، من مدينة الناصرة في جريمة إطلاق نار قرب قرية بسمة طبعون في منطقة حيفا، في منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي