أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم السبت 15-10-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:41 ص
15 أكتوبر 2022
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واصلت أسعار بعض أصناف الخضروات في الأسواق بغزة اليوم السبت 15-10-2022، ارتفاعها وخاصة البندورة والجزر في ظل تغير حالة الطقس، فيما راتفعت أسعار البيض والدجاج.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم السبت 15-10-2022، كما يلي:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 3.5
2 خيار 2
3 بصل 2
4 كوسا 4
5 باذنجان 2
6 فلفل 4
7 جزر 3.5
8 ثوم 8
9 ملفوف 0
10 زهرة 4
11 قرع 4
12 ليمون 3
13 ملوخية 3
14 فصوليا 8
15 بيض 14
16 دجاج 12.5
17 لحمة 44
18 بطاطا 2.5

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