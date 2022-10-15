واصلت أسعار بعض أصناف الخضروات في الأسواق بغزة اليوم السبت 15-10-2022، ارتفاعها وخاصة البندورة والجزر في ظل تغير حالة الطقس، فيما راتفعت أسعار البيض والدجاج.
وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم السبت 15-10-2022، كما يلي:
|الرقم
|الصنف
|السعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|3.5
|2
|خيار
|2
|3
|بصل
|2
|4
|كوسا
|4
|5
|باذنجان
|2
|6
|فلفل
|4
|7
|جزر
|3.5
|8
|ثوم
|8
|9
|ملفوف
|0
|10
|زهرة
|4
|11
|قرع
|4
|12
|ليمون
|3
|13
|ملوخية
|3
|14
|فصوليا
|8
|15
|بيض
|14
|16
|دجاج
|12.5
|17
|لحمة
|44
|18
|بطاطا
|2.5