واصلت أسعار بعض أصناف الخضروات في الأسواق بغزة اليوم السبت 15-10-2022، ارتفاعها وخاصة البندورة والجزر في ظل تغير حالة الطقس، فيما راتفعت أسعار البيض والدجاج.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم السبت 15-10-2022، كما يلي: