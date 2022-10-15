الطقس: إنخفاض درجات الحرارة وأجواء خريفية بامتياز

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت2022-10-15، أن يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح دون المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بنحو الثلاثة درجات مئوية. ويسود خلال النهار جو خريفي بامتياز مع جو بارد في ساعات الصباح والمساء والليل . وتتهيأ الفرصة لزخات من الأمطار خاصة في المناطق الساحلية والمناطق الغربية عموماً. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأحد: 2022-10-16

تبقى الأجواء الخريفية الرائعة والرطبة هي السائدة في مختلف المناطق دون تغير يذكر في درجات الحرارة . وتبقى الفرصة سانحة لتساقط زخات من المطر في في مناطق مختلفة من الشريط الساحلي. مساءاً يسود جو بارد نسبي الى بارد. والله تعالى أعلى وأعلم.

الإثنين: 2022-10-17

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء خريفية بحتة نهاراً وحرارة حول المعدل السنوي العام . وتغطي السماء كميات من السحب على إرتفاعات مختلفة . مع السماء يصبح الجو بارداً نسبياً الى بارد . والله تعالى أعلى وأعلم.

الثلاثاء: 2022-10-18

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات وتسود أجواء صيفية الطابع بالعموم في ساعات النهار على أن تعاود الحرارة الإنخفاض في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر ليصبح الجو باردأً نسبياً الى بارد. والله تعالى أعلى وأعلم