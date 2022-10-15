أسعار الذهب في مصر بالمصنعية لحظة بلحظة | أسعار الذهب النهاردة السبت 15 اكتوبر 2022

أسعار الذهب من كافة العيارات في مصر اليوم السبت 15 أكتوبر 2022، يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب في مصر، كما جاءت في محلات الصاغة المصرية، لذلك يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" في هذه المقالة اسعار الذهب في مصر، حيث شهدت أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري تراجعاً اليوم على الرغم من ارتفاع المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

نزل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر إلى 1282 جنيها مقابل 1283.4 جنيه، أمس وفقا لبيانات منصة "جولد برايس توداي".

سعر الذهب عيار 21 في مصر

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر إلى 1122 جنيها مقابل 1123 جنيها أمس، بحلول الساعة 9:23 صباحا بتوقيت القاهرة.

سعر الذهب عيار 18 في مصر

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 962 جنيها مقابل 962.5 جنيه، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

نزل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 8976 جنيها مقابل 8984 جنيها، أمس.

سعر أوقية الذهب في مصر

وهبط سعر أوقية الذهب اليوم في مصر إلى 39879 جنيها.