طالع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 15-10-2022

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في تعاملات اليوم السبت 15 أكتوبر 2022، يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى في السودان، حيث شهد سعر الدولار استقراراً مقابل الجنيه السوداني، في تعاملات السبت 15-10-2022، و ذلك بعد أن تمكن الجنيه السوداني من الصمود.

سعر الدولار اليوم في السودان

ظل سعر الدولار في السودان لدى البنوك التجارية عند 578.97 جنيه (متوسط ترجيحي)، حيث لم يشهد تغيرا عن تعاملات أمس وفقا لبيانات البنك المركزي السوداني.

وبقى سعر الدولار لدى صرافات السودان عند 571.81 (متوسط ترجيحي)، مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس.

وفي السوق السوداء، ثبت سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في السودان ليبقى عند مستوى 580 جنيها.

سعر اليورو والاسترليني اليوم في السودان

كما استقر سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني بالبنوك التجارية عند مستوى 661.69 (متوسط ترجيحي).

واستقر سعر اليورو في الصرافات عند 554.74 جنيه (متوسط ترجيحي).

وفي السوق السوداء سجل اليورو 570 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم بالسودان 641.73 جنيه (متوسط ترجيحي) في المصارف التجارية مقابل نفس السعر خلال تعاملات اليوم السابق، في حين بلغ 633.80 جنيه (متوسط ترجيحي) في الصرافات.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم لدى السوق السوداء بالسودان 710 جنيهات.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبقى سعر الريال السعودي اليوم ليبلغ 153.93 جنيه (متوسط ترجيحي) في البنوك. وسجل في الصرافات 152.02 جنيه (متوسط ترجيحي)

ولدى السوق السوداء جاء سعر الريال السعودي عند 153 جنيهاً.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان 155.65 جنيه (متوسط ترجيحي) في الصرافات، و157.60 جنيه (متوسط ترجيحي) في المصارف التجارية.

ولدى السوق الموازية غير الرسمية سجل الدرهم 157 جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان 1839.63 جنيه (متوسط ترجيحي) في الصرافات، و1862.66 جنيه (متوسط ترجيحي) في المصارف التجارية.