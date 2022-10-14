سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 | سعر الدولار لحظة بلحظة

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 15 أكتوبر 2022، رصد "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عمليات بحث متزايدة عن سعر صرف الدولار في لبنان، لذلك يرصد لكم في هذه المقالة أسعار الدولار في لبنان، خلال التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في لبنان

سجلت الليرة اللبنانية فصلا جديدا من التراجع مقابل الدولار بداية تعاملات اليوم، السبت 15 أكتوبر 2022، و ذلك مع استمرار الأسباب التي أدت لانهيار الاقتصاد اللبناني وسط غياب رؤية واضحة لكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية

سعر الدولار اليوم في لبنان

وسجل سعر الدولار اليوم في لبنان بتعاملات السوق السوداء بين 39850 و39900 ليرة للدولار الواحد.

وأغلقت الليرة أمس على 39750 و39850 ليرة لكل دولار بحسب موقع لبنان24.

ومازال اللبنانيون يترقبون اختيار رئيس للبلاد بعد أن أعلن البرلمان اللبناني أمس تأجيل جلساته لنهاية الأسبوع المقبل لانتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال النصاب القانوني لاختيار الرئيس خلال جلسة أمس.

وفي مقالنا سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة- سعر الدولار في لبنان الآن، وضعنا لكم مقطع الفيديو التالي لنوضح لكم من خلاله سعر صرف الدولار اليوم في لبنان اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم السبت.