أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 | انخفاض كبير

أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 15 أكتوبر 2022، يعتبر سعر الذهب من مختلف العيارات من المواضيع الهامة، التي يجري البحث عنها في محركات البحث العالمية، و لا سيما محرك بحث جوجل، حيث يبحث الكثير من المهتمين بعالم المال و الأعمال، بالإضافة الى الأشخاص المقبلين على الزواج، عن أسعار الذهب كما جاءت في تداولات اليوم في السوق العراقية، و نتيجة الزيادة الكبيرة في عمليات البحث عن أسعار الذهب في العراق، قام "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بكتابة هذه المقالة التي يرصد فيها أسعار الذهب مقابل الدينار العراقي في تعاملات صباح اليوم السبت 15 أكتوبر 2022.

أسعار الذهب اليوم في العراق

شهدت أسعار الذهب تراجعاً في العراق اليوم السبت لكل العيارات في الأسواق المحلية، و ذلك تزامناً مع تراجع المعدن الأصفر في أسواق الذهب العالمية، بتداولات اليوم.

سعر الذهب في العراق اليوم

وسجل سعر الذهب في العراق عيار 24 تراجعاً إلى 77.535 ألف دينار ( 53.10 دولار)، مقابل 78.219 ألف دينار، بحسب موقع gold-price-today.com المختص في رصد أسعار الذهب.

ونزل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في أسواق الذهب العربية، إلى نحو 67.845 ألف دينار (46.46 دولار).

وسجل الذهب عيار 18 هبوطا إلى 58.152 ألف دينار (39.83 دولار)، فيما سجل عيار الذهب عيار 14 الاقتصادي في العراق اليوم في التعاملات الصباحية 45.229 دينار (30.97 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب في العراق





وسجل سعر أوقية الذهب في العراق 2.411 مليون دينار عراقي (1651 دولارا)، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 542.760 ألف دينار (371.71 دولار).