مجموعة "عرين الأسود" للاحتلال: أيام الغضب التي أعلنا عنها لم تبدأ بعد

أصدرت "مجموعة عرين الأسود" بياناً مساء اليوم الجمعة كشفت فيه أنها اكتشفت خطة للاحتلال لإبادة كافة مقاتلي "عرين الأسود" فجر يوم الخميس أثناء المناورة التي قام بها، مدعيًا أنه اقتحم قبر يوسف بالمنطقة الشرقية، بعد تأكدهم من دخول أكثر من 40 سيارة قوات خاصة ومستعربين في محيط كل منطقة اعتقد العدو أن المُجاهدين سينطلقون منها".

و هذا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا بيان مُقتضب

مجموعة عرين الأسود تؤكد سُقوط طائرة تصوير إسرائيلية في البلدة القديمة من مدينة نابلس وهي الآن بحوزة اختصاصيين وفنيين من العرين لفحص الغاية من سقوطها أو إسقاطها وبعيده كل البعد عن مكان تواجد المقاتلين

إن مجموعة عرين الأسود تؤكد للاحتلال أنها تعلم تماما مدى قذارته وخداعه وأساليبه في إيقاع المقاومين المُجاهدين ودرسنا تاريخكم الأسود منذ عملية الفردان وحتى خطة خداع المقاومين في غزه في عملية سيف القدس وهنا نكشف لأبناء شعبنا أن مجموعة عرين الأسود كشفت خطة للاحتلال لإبادة كافة مقاتلي عرين الأسود فجر يوم الخميس أثناء المناورة التي قام بها مدعيا أنه اقتحم قبر يوسف بالمنطقة الشرقية كان مقاتلين عرين الأسود قد كشفوا المخطط بعد تأكدهم من دخول أكثر من أربعين سيارة قوات خاصة ومستعربين في محيط كل منطقة اعتقد العدو أن المُجاهدين سينطلقون منها نحن نعلم يا كوخافي أكثر مما تعتقد وأكثر من تقديراتك الأمنية وهنا نؤكد لأبناء شعبنا المُجاهدين المرابطين ما يلي :

أولا: إن مجموعة عرين الأسود على يقظة تامة وعلى تواصل مع كافة مُقاتليها ومقاتلي الفصائل الأخرى على الأرض

ثانيا: إننا تابعنا ما حدث في بلدة حوارة وبيتا والبلدات التي واجهت وجه الاحتلال الحقيقي اليوم الذي مهما جمله المتخاذلون المنبطحون يشاء الله الا أن يكشف هذا الوجه على حقيقته وندعو المُسلحين في كل منطقة من هذه المناطق للاشتباك مع العدو كما فعل المُجاهدين على دوار بيتا قبل ساعات .

ثالثا: إن مقاتلي مجموعة عرين الأسود ينعون بكل فخر شهداء جنين الأبطال الذين أرتقوا في هذا اليوم المبارك وهم

الشهيد المُجاهد محمد تركمان

الشهيد المُجاهد متين ضبايا

الشهيد المُجاهد عبد الله أبو التين

رابعا: نؤكد للعدو أن أيام الغضب التي أعلنا عنها لم تبدأ بعد سنُذيقك الموت الذي طالما اذقته لشعبنا ونقسم لك أننا سنضربك في كل مكان وفي كل شارع وفي كل زقاق وأننا على عهد الشهداء

ننتظر فانتظر ننتظر فانتظر .

أخوتكم مجموعة عرين الأسود…