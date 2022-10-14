محدث إصابة مستوطن في عملية اطلاق نار قرب "بيت إيل" و استشهاد المنفذ

أفادت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم الجمعة باستشهاد شاب فلسطيني، برصاص جنود الاحتلال، بدعوى قيامه بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "بيت ايل"، المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة، مما أدى لإصابة مستوطنة بجروح.

و وفقاً لقناة ريشت كان العبرية، فإن فلسطينيان من الجلزون فتحا النار تجاه مستوطنة "بيت إيل"، حيث أصيب مستوطن بجروح طفيفة، في حين قامت قوات الجيش بإطلاق النار تجاههما ما أدى لاستشهاد أحدهما على الفور، بينما تمكن الآخر من الانسحاب من المكان.

و أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن المستوطن أصيب بجروح طفيفة في الجزء العلوي من جسده بعد إطلاق النار عليه من بعد مئات الأمتار، مشيرة الى أن هناك اشتباه بأن مسلح آخر انسحب من مكان الحادث، لافتة الى أن المنفذ الآخر انسحب من المكان بمركبة وبحوزته السلاح الذي استخدم بالعملية، و لا زالت قوات كبيرة تطارده.

و بحسب الصحيفة، فقد طلب من المستوطنين في مستوطنة "بيت إيل" البقاء في بيوتهم بعد عملية إطلاق نار أدت لإصابة أحدهم.