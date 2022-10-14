بمشاركة جماهيرية.. الجهاد تشيع فقيدها الزهور في الخليل

شيعت جماهير غفيرة من قرية بيت كاحل بمحافظة الخليل وكوادر ومجاهدي حركة الجهاد الإسلامي الفقيد المحرر المجاهد أحمد الزهور، أحد كوادر الجهاد الإسلامي الذي توفي أمس الخميس إثر حادث سير مؤسف.

وسيطرت ملامح الحزن والحسرة على جموع المشيعين الذين شاركوا في تشييع جثمان الفقيد، الذين استحضروا سيرته العطرة وفضائله وعطائه في ميدان الجهاد والمقاومة وفي سجون الاحتلال.

والفقيد أحمد علي الزهور هو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال عدة سنوات، وهو شقيق الشهيد المجاهد زياد علي الزهور الذي ارتقى في شهر يناير من عام 2006م.

وتقدمت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، بالتعزية القلبية من عائلة الزهور الكرام بالأسير المحرر أحمد الزهور، داعية له بالرحمة وأن يجمعه الله بشقيقه الشهيد زياد.

واستذكرت الهيئة القيادية الأخ الفقيد الذي كان من خيرة المجاهدين الذين كان لهم دور مشهود في خدمة قضية الأسرى والدفاع عنهم، والصمود والثبات في وجه العدوان والسجان.