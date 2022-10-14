قناة عبرية: جيش الاحتلال سيركز عملياته على "عرين الأسود"

ذكرت قناة 13 العبرية, مساء الجمعة، أن جيش الاحتلال سيركز خلال الفترة المقبلة عملياته ضد مجموعات "عرين الأسود" خوفًا من هجمات أخرى ستنفذها، إلى جانب مخاوفه من أن يقدم منفذ عملية "شعفاط" على تنفيذ هجوم آخر خاصة وأنه لم يمسك به بعد.

وبحسب القناة العبرية، فإن "الجيش الإسرائيلي" يفهم أن المشكلة الأساسية الحالية مع مجموعة "عرين الأسود" ، لذلك سيركز خلال الأسابيع المقبلة الجهود للقضاء عليها.

ووفقًا للقناة، فإن المؤسسة الأمنية تخشى من أن ينفذ، منفذ عملية "شعفاط" عملية أخرى، لذلك سيواصل تعزيز قواته بالقدس ومحيطها، خشية من أي هجمات قد ينفذها بعد فراره وتعريفه على أنه "قنبلة موقوتة".

وأشارت إلى أنه بعد الأحداث الأخيرة في القدس، يتم التركيز حاليا على جهود منع انتشار الأحداث إلى المسجد الأقصى.