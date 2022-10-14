الأمين العام لحركة المجاهدين: نصرة وإسناد الأقصى والقدس والضفة واجب ديني ووطني

أكد الدكتور أسعد أبوشريعة "أبوالشيخ" الأمين العام لحركة المجاهدين الفلسطينية، أن الموقع الجغرافي للقدس والضفة حساسٌ ومهمٌ جداً، لأنه يعتبر الأقرب لقلب الكيان، ولن يفلح العدو الذي يعمل بكل إمكانياته لمنع تصاعد هذه الجبهة.

و قال أبو شريعة في تصريح له مساء اليوم الجمعة: "ستبقى غزة بشعبها ومقاومتها الأبية على العهد، لتقوم بدورها وواجبها في الدعم والتطوير والحماية عند الشدة".

و شدد على أن نصرة وإسناد الأقصى والقدس والضفة واجب ديني ووطني، فاصبروا يا أهل الضفة والقدس وثقوا بالله، وحققوا شرطهُ لتنالوا وعدهُ بالنصر، ولن يخلف الله وعده.

و أشاد أبو شريعة بثبات المجاهدين في الضفة وعلى رأسهم بطل (عملية شعفاط) الذي نزل وجهاً لوجه في مواجهة الجنود الصهاينة الذين فروا هاربين أمام ثباته وشدة بأسه، مؤكداً بأن زوال الاحتلال قد بدأ فعلياً بهروبه من غزة ولبنان التي أذلت قيادته وجيشه المهزوم وما زالت تتربص به الدوائر، والآن تسقط هيبته أمام ثورة رجال القدس والضفة.

كما أكد أن الحالة الانهزامية لدى جنود العدو باتت أكثر وضوحاً من خلال فرارهم بخوف وضعف أمام بطولة المقاوم الفلسطيني، وتسابقهم للهروب من الخدمة العسكرية والجبن والرعب يتملك قلوبهم.

و دعا أبو شريعة لتكثيف التعبئة العامة والوعي المقاوم لدى شعبنا وأمتنا، من خلال المسيرات والفعاليات الشعبية والجماهيرية التي توصل رسالة التعبئة وتمثل دعماً جماهيرياً واسنادياً للمقاومة في خطواتها.