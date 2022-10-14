حماس: غرفة العمليات المشتركة تشكل دعماً وسنداً للمقاومة المتصاعدة بالقدس والضفة

أكدت حركة حماس، أن غرفة عمليات المقاومة في قطاع غزة عبرت موقفاً واضحاً وحاسماً، أنها تشكل دعماً وسنداً للمقاومة المتصاعدة في القدس والضفة، وسيفاً ودرعاً للأقصى والمقدسات.

وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم في تغريدة عبر "توتير"، إن ذلك أوضح تعبير على تلاحم ساحات الفعل النضالي في كل أماكن تواجد شعبنا، وأن الاحتلال لن يستطيع أن يستفرد بساحة دون أخرى، وأن تكامل الفعل الثوري سيشمل كل أرض فلسطين وصولاً لتحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة.

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، حذرت الاحتلال من المساس بالأقصى وازدياد جرائم العدو بحق أهلنا في القدس، وتدنيس مقدسات شعبنا بالطقوس الدينية التوراتية تحت حجج واهية؛ هو نذير شؤم على هذا الاحتلال.

وقالت الغرفة المشتركة خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، إن المقاومة الفلسطينية في غزة، عبر غرفتها المشتركة ستظل عند حسن ظن شعبها بها، حصناً حصيناً، وسنداً قوياً فاعلاً ومؤثراً، وسيفاً ودرعاً للقدس والأقصى والمقدسات.

ودعت جماهير شعبنا في القدس والضفة وفي فلسطين المحتلة عام 48 إلى تصعيد الغضب والاستمرار في الرد على العدوان الصهيوني الهمجي على المقدسات.