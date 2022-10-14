وزير الطاقة اللبناني: قطر تنوي الدخول إلى التحالف للتنقيب عن النفط

كشف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، اليوم الجمعة، عن رغبة دولة قطر في الدخول إلى التحالف للتنقيب عن النفط في البلوكين اللبنانيين 4 و9.

وزير الطاقة اللبناني يكشف عن رغبة قطرية في الدخول إلى التحالف للتنقيب عن النفط"إنجاز تاريخي".. الرئيس اللبناني يعلن موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

وقال فياض: "عقدنا لقاء اليوم برئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمعية أعضاء هيئة إدارة البترول، بعد زيارة قمت بها لرئيس الجمهورية ميشال عون لتهنئته بالإنجاز التاريخي بشأن ترسيم الحدود وترسيخ حق لبنان بالمباشرة منذ الآن، بأعمال الاستكشاف في حقل قانا وسائر البلوكات في مياه البحر عندنا".

وكشف الوزير فياض عن رغبة قطرية في الدخول إلى التحالف للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9، قائلا: "لقد وردت الرغبة القطرية عبر رسالة من معالي وزير النفط القطري، سعد الكعبي، أعلن فيها نوايا دولة قطر الشقيقة بمشاركة لبنان بالدخول الى التحالف الذي سينقب في البلوكين 4 و9 لتصبح قطر الشريك الثالث لشركتي توتال وأيني في هذين الحقلين، وهذا أمر مهم جدا، لأننا نعرف قدرة قطر الاستثمارية ورغبتها التي أعلنت عنها عبر زيارات مختلفة لسفيرها للوزارة للاستثمار في النهوض الاقتصادي للبنان في قطاع النفط والغاز، في التنقيب وإنتاج الطاقة".

وأضاف: "لقد أرسلوا إلى الوزارة المدراء العامين للشركة المملوكة من الدولة القطرية، وهي مهتمة بالاستثمار في قطاع الطاقة وإنتاج الطاقة بشكل عام"، موجها الشكر إلى "دولة قطر على رغبتها في مشاركة لبنان باستثمار موارده والاستثمار في بناء الاقتصاد اللبناني".

وأشار إلى أن "الموضوع الثاني فهو ضرورة دعم هيئة إدارة البترول بالكادر البشري لمواكبة هذه المرحلة وإدارتها، وخصوصا العلاقة مع الشركاء، أي العلاقة التحالفية وإدارة العقد الذي يسمح بإدارة أعمال الاستخراج والاستكشاف التي ستبدأ قريبا، ووضع الجدول الزمني المحدد للانجازات المتوقعة بالنسبة إلى الأمور اللوجستية وأمور الحفر والمنصة التي ستنشأ لإنتاج الغاز والنفط"، مشددا على أنه "من الضروري أن يكون لدى الهيئة الموارد اللازمة والكادر البشري المناسب لإدارة هذه المرحلة، وكان دولة الرئيس متجاوبا في هذا الشأن".