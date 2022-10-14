عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال ومستوطنيه المسيرات الاسبوعية المناهضة للاستيطان في الضفة المحتلة.

ففي حوارة مواطن بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال تصدي المواطنين لهجوم مستوطنين في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، صوب الأهالي الذين تصدوا لهجوم مستوطنين على بلدتهم، التي تتعرض لليوم الثاني على التوالي لاعتداءات من قبل المستوطنين، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص الحي في الفخذ نقل إثرها للمستشفى، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وأضافت المصادر أن المستوطنين هاجموا مركبة تابعة لتلفزيون فلسطين بالحجارة، وقد تواجد فيها الصحفيان بكر عبد الحق وياسر حبيشة، ما أدى لتضرر نوافذها، كما منعوا مركبات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول للبلدة لإسعاف المصابين.

وأفاد الهلال الأحمر أنه تم الاعتداء على سيارات الإسعاف قرب دوار سلمان الفارسي في حوارة جنوب نابلس وجرى منعهم من المرور إلى البلدة.

وفي بيت دجن، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان شرق نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن 24 مواطنا أصيبوا بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة اليوم، إضافة لإصابة شاب بقنبلة غاز باليد، وآخر بقنبلة في القدم.

وتشهد بيت دجن منذ عدة أشهر مواجهات مع قوات الاحتلال، في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها لصالح المستوطنين

يتبع..