جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد متين ضبايا في جنين

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد متين ضبايا (20 عاما) الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين، وجاب شوارع المدينة، حمل خلاله المشيعون جثمان الشهيد ضبايا على الأكتاف، إلى جانب نعش رمزي للشهيد الأسير محمد ماهر السعيد غوادرة (17 عاما)، الذي ارتقى اليوم متأثرا بإصابته بحروق بالغة لحظة اعتقاله.

وتوجه موكب التشييع نحو منزل عائلة الشهيد ضبايا في مخيم جنين، حيث ألقت عائلته ومحبوه نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر، ومن ثم إلى المسجد الكبير في المخيم حيث تم أداء صلاة الجنازة عليه قبل مواراته الثرى.

وندد متحدثون، في كلماتهم، بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، مؤكدين ضرورة استمرار التصدي لهذا العدوان، وإنجاز الوحدة الوطنية.