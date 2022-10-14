الذكرى العشرون لاستشهاد المجاهدين محمد موسى ووسيم سباعنة

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

الشهيد المجاهد محمد موسى

ميلاد فارس:

بتاريخ 6 نوفمبر عام 1964م، كانت قرية مركة قضاء جنين على موعد مع فارسها محمد نافع موسى لعائلة كريمة من عوائل فلسطين التي ربته على حب الجهاد والمقاومة وتلقى تعليمه في مدارس القرية.

في صفوف الجهاد:

التحق فارسنا محمد بصفوف حركة الجهاد الإسلامي في سن مبكرة من عمره ثم تدرج بالعمل العسكري حتى أصبح من المميزين في العمل العسكري وشارك إخوانه في سرايا القدس في التصدي لقوات الاحتلال والمشاركة في عمليات إطلاق النار التي كانت تستهدف العدو وقطعان مستوطنيه في عدة مناطق أبرزها معسكر دوتان ومعسكر الزبابدة ومستوطنة الأقرع.

عمل فارسنا محمد إلى جانب الشهيد القائد حمزة أبو الرب، والذي كان يوكل إليه العديد من المهام العسكرية حيث كان على قدر كبير من المسؤولية في تنفيذها وأدائها بكل اقتدار.

الشهيد المجاهد وسيم سباعنة

ميلاد فارس:

بتاريخ 17 أكتوبر عام 1978م، كانت بلدة قباطية قضاء جنين على موعد مع فارسها وسيم أحمد سباعنة لعائلة كريمة من عوائل فلسطين التي ربته على حب الجهاد والمقاومة وتلقى تعليمه في مدارس البلدة.

في صفوف الجهاد:

التحق فارسنا وسيم بصفوف حركة الجهاد الإسلامي منذ سن مبكرة، وكان من المشاركين في المواجهات مع قوات الاحتلال خلال انتفاضة الحجارة عام 1987م وتعرض للإصابة مرتين وهو بعمر 14 عامًا.

ومع انطلاقة انتفاضة الأقصى المباركة التحق فارسنا بالعمل في صفوف سرايا القدس حيث كان له دور بارز في عمليات الاشتباك المسلحة مع العدو في جنين، كما تولى عددًا من المهام السرية المتمثلة في نقل الأسلحة إلى رفاقه المطاردين.

شهداء على طريق القدس:

بتاريخ 14 أكتوبر عام 2002م، كان الفارسان محمد موسى ووسيم سباعنة أثناء قيامهم بمهمة جهادية حيث قاموا بالاشتباك مع جنود الاحتلال وارتقائهم شهداء ملبين النداء على طريق القدس.