د. الحساينة: الضفة تسطر أروع الملاحم والبطولات وتقدّم النموذج العملي للوحدة في ميادين البطولة والشرف

أكد عضو المكتب السايسي في حركة الجهاد الإسلامي د. يوسف الحساينة، اليوم الجمعة، أنه ما زالت ضفة العز تسطر أروع الملاحم والبطولات، وتقدّم النموذج العملي والحقيقي للوحدة في ميادين البطولة والشرف.

وأضاف د. الحساينة:" إن حالة النهوض الثوري التي تشدها الضفة والقدس إنما تؤكد أن شعبنا تجاوز اتفاقيات التسوية الخادعة وانتفض كماردٍ صلب يقاوم ويناضل، وعينه على القدس وروحه مسكونه بفلسطين، وقبضاته مشرعة في وجه العدو الغاصب".

وتابع:" إن دم الأطهار المتدفّق في جنين، ونابلس، والقدس، والخليل وكل الجغرافيا الفلسطينية المتأهبة لقتال العدو الصهيوني دون هوادة، تؤكد على أنه لا يمكن لهذا العدو بجبروته وطغيانه وقبضته الأمنية أن يكسر إرادة شعبنا المتوثب للحرية وكنس كيانه الطارئ".

وأردف الحساينة:" إن مقاتلينا الذين أشهروا سلاحهم في وجه المحتل الغاصب، وارتقوا شهداء بعد أن خضّبوا بدمائهم الزكية أرض فلسطين، هم قلاعنا وأسوارنا وحصوننا التي تكسر أمواج حقدهم ومؤامراتهم".

وأضاف قائلاً :"فها هي المقاومة تزهر عنفوانا في الضفة والقدس وتعود من جديد كابوساً يؤرق أركان كيا نهم، موجهاً تحية عز ونصر لأبطال الضفة الباسلة ولكل المقاومين الأحرار".