حركة حماس تزف شهيديْ جنين الذيْن ارتقيا صباح اليوم

زفت حركة حماس، اليوم الجمعة، على لسان الناطق باسمها حازم قاسم لأمتنا شهيديْ جنين الذيْن ارتقيا دفاعًا عن شعبنا في مخيم جنين.

وتوجهت الحركة، بالتحية لكل المقاومين في جنين، وخاصة مقاتلي كتائب القسام الذين نؤكد أنهم اشتبكوا صباحًا مع الاحتلال.

وقال قاسم :"مخيم جنين أصبح كابوسًا كبيرًا للاحتلال لا يستطيع التخلص منه، وعمليات الاغتيال بهذه الطريقة تؤكد عجز وتخبط الاحتلال في التعامل مع المقاومة في جنين".

وأضاف:" المقاومة في جنين ترسم الوحدة الحقيقية لشعبنا، مؤكداً أن استمرار الفعل القتالي في جنين ونابلس وباقي الضفة هو استثمار حقيقي للوحدة الفلسطينية.

وتابع قاسم:" الشعب الفلسطيني ينحّي خلافاته إذا ما تعلق الأمر بالمقاومة والمقاومين، مشيراً إلى أن أي اتفاق فلسطيني يتم بين الفصائل هدفه تعزز ودعم المقاومة بكل أشكالها".

وشدد على أن الضفة ذاهبة نحو تصعيد وتوسيع الفعل المقاوم، ولجم اعتداءات الاحتلال، موضحاً أن المقاومة خطر استراتيجي ووجودي على الاحتلال خاصة في الضفة الغربية، ويجب أن يعُم كل الضفة.