الشقاقي: نحمل العدو الصهيوني المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير الجريح محمد غوادرة

حمل الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة مهجة القدس محمد الشقاقي، اليوم الجمعة، العدو الصهيوني المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير الجريح محمد السعيد غوادرة.

وقال الشقاقي: "يواصل العدو الصهيوني سياسة القتل ضد أسرانا الأبطال، ففي صباح اليوم ارتقى إلى رضوان الله الأسير المجاهد محمد ماهر السعيد "غوادرة" (18 عامًا) من مخيم جنين، متأثرًا بالإصابات البالغة التي أصيب بها خلال عملية اعتقاله في الرابع من أيلول المنصرم على خلفية تنفيذ عملية الأغوار، ليؤكد أن ديمومة الحرية وعدم ذبول معاني التضحية والفداء في النفوس وأن عوامل التحرير وكسر القيود ما زالت تعمل حتى اندحار المحتل الصهيوني عن أرضنا".

وطالب هيئة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية التدخل الفوري والجاد للوقوف على حالة الأسرى المرضى والتحقيق في طبيعة الرعاية الطبية المقدمة لهم وظروف اعتقالهم في سجون الاحتلال الصهيوني.

ودعا الشقاقي المؤسسات الدولية وخاصة الصليب الأحمر لتنظيم فحص دوري طبي للأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات؛ لتوفير العناية والرعاية الصحية والإنسانية لهم وتقديم العلاج اللازم للمرضى منهم طبقًا لاتفاقيات جنيف.

وأكد على ضرورة ملاحقة المسئولين الصهاينة عن جرائم الإهمال الطبي المتعمد أينما وجدوا، وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبتهم.