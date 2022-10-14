مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار في الولايات المتحدة

قُتل خمسة أشخاص، أحدهم شرطي كان خارج الخدمة، برصاص مسلّح أطلق النار عليهم في مدينة رالي الأميركية، أمس الخميس.

وبدورها، ألقت الشرطة القبض على مشتبه فيه على ما أعلنت سلطات عاصمة ولاية كارولاينا الشمالية في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وقالت ماري-آن بالدوين، رئيسة بلدية المدينة، خلال مؤتمر صحافي:" إنّ شرطة رالي "أكّدت سقوط خمسة قتلى، أحدهم عنصر في شرطة رالي كان خارج الخدمة".

وأكّدت بالدوين أنّ "هذا يوم حزين ومأسوي لمدينة رالي"، وذلك وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضافت:" أنّ الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة أشخاص عدة آخرين بجروح لم تحدّد عددهم، أحدهم إصابته خطرة".

ونشرت أعداد كبيرة من القوى الأمنية للعثور على مطلق النار على ما ذكرت وسائل اعلام محلية.

وقال روبرت أحد الشهود الذي رفض الكشف عن اسم عائلته لمحطة "دبليو ار إيه ال" المحلية "رأيته يمر أمام منزلي في الحديقة. كان يحمل بندقية صيد ويرتدي لباسا شبيها ببزات الجيش".

وأوضحت بالدوين "قرابة الساعة 20:00 (00:00 ت غ الجمعة)، أفادت شرطة رالي بأنّها طوّقت مشتبهاً به في منزل بالمنطقة".

وغردت الشرطة بعيد ذلك "أوقف المشتبه فيه" وأوضح اللفتنانات جايسن برونيو أنه "رجل شاب أبيض".

وقال حاكم الولاية روي كوبر خلال مؤتمر صحافي "هذا المساء دق الرعب أبوابنا. وحل الكابوس على رالي. إنه عمل ينم عن عنف مجنون وفظيع". وكثيراً ما تشهد الولايات المتّحدة عمليات إطلاق نار وأعمال عنف أخرى مرتبطة بالأسلحة النارية التي تعتبر قوانين حيازتها وحملها من الأكثر تساهلاً في العالم.

وقالت رئيسة بلدية رالي التي بدا عليها التأثر "علينا بذل المزيد" للقضاء على هذه الآفة مضيفة "يجب وضع حد لهذا العف المجاني في الولايات المتحدة. علينا التحرك حيال العنف الناجم عن الأسلحة النارية. المهمة هائلة أمامنا. وحزننا هذا المساء هائل".

وقُتل في الولايات المتّحدة نحو 49 ألف شخص بالرصاص في 2021 في مقابل 45 ألفاً في 2020. وهاتان الحصيلتان هما الأعلى على الإطلاق في تاريخ البلاد.