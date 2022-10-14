محدث بالفيديو والصور شهيد وإصابة حرجة جداً خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين

استشهد مواطن، صباح اليوم الجمعة، وأصيب ستة آخرون أحدهم حرجة خلال اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال لمدينة جنين وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين.

وأفادت مصادر محلية، بأنه استشهد الشاب متين ضبايا برصاص جيش الاحتلال أثناء التصدي لتوغل جيش الاحتلال في مخيم جنين، فيما أصيب الطبيب عبدالله ابو تين بإصابة بالغة بعد إصابته برصاص قناصة جيش الاحتلال خلال عمله في جنين.

وأكد شهود عيان إصابة الدكتور عبد الله أبو التين الذي يعمل في مستشفى الدكتور خليل سليمان بجروح خطيرة جدا لدى محاولة إسعاف أحد المصابين في ساحة المستشفى.

وقالت المصادر، أنه في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين من "كتيبة جنين" وقوات الاحتلال.

وأوضحت المصادر، أنه تم إصابة أحد الشبان برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين.

وبدورها، قالت كتيبة جنين :"مجاهدوها يتصدون لقوات الاحتلال داخل المخيم بصليات كثيفة من الرصاص".4

وأضافت "كتيبة جنين":" بعون الله وقوته مجاهدونا يستهدفون آليات الاحتلال داخل المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".

وتابعت كتيبة جنين: "ســ8:40 بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة محلية في آلية عسكرية وإعطابها".





