قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين

اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، مدينة جنين وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين.

وأفادت مصادر محلية، أنه في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين من "كتيبة جنين" وقوات الاحتلال.

وأوضحت المصادر، أنه تم إصابة أحد الشبان برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين.

وبدورها، قالت كتيبة جنين :"مجاهدوها يتصدون لقوات الاحتلال داخل المخيم بصليات كثيفة من الرصاص".4

وأضافت "كتيبة جنين":" بعون الله وقوته مجاهدونا يستهدفون آليات الاحتلال داخل المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".