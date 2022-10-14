مصرع شاب في حادث طرق بالداخل المحتل

لقي الشاب أمير وهبة طه (18 عاما) من مدينة كفر قاسم بالداخل المحتل مصرعه، فجر اليوم الجمعة، في حادث طرق وقع بين سيارة ودراجة نارية على شارع 5 بالقرب من كفر قاسم.

وأصيب في الحادث شاب آخر (18 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة، وجرى نقله من قبل طاقم طبي من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" إلى مستشفى "بيلنسون" ولم يحتاج سائق السيارة لعلاج، وفقا لمصادر طبية.

وكان قد توفي أمس الخميس، الشاب مصطفى محمود مصطفى رجب أبو رومي (19 عاما) من مدينة طمرة، متأثرا بإصابته بحادث طرق وقع قبل نحو شهرين.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 255 شخصا، بينهم 84 شخصا من المجتمع العربي، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة منذ مطلع العام الجاري، ولغاية 29 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

جدير ذكره أنه بلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق في الداخل المحتل 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.