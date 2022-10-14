عشرات القتلى والجرحى في تفجير حافلة في مالي

قتل 11 شخصا على الأقلّ وأصيب 53 آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة، أمس الخميس، استهدفت حافلة ركاب مدنية وسط مالي.

وأفاد مصدر أمني، أنه انفجرت العبوة الناسفة لدى مرور الحافلة على الطريق بين باندياغارا وغونداكا في منطقة موبتي، عصر الخميس.

وكانت مصادر أمنية، أفادت في حصيلة أولية بسقوط حوالي عشرة قتلى وعدد من الجرحى في التفجير.

وقال موسى حسيني من جمعية باندياغارا المحليّة للشباب: "نقلنا لتوّنا تسع جثث إلى المستشفى، ولم ينته الأمر بعد".

ولاحقا، أعلن مصدر طبي أنّ 47 مصابا في الهجوم نقلوا إلى المستشفى، مشيرا إلى أنّ التفجير أسفر عن 53 جريحا.

ويُشار إلى أنه منذ سنوات تشهد مالي مواجهات أودت بآلاف الأشخاص وأرغمت مئات الآلاف على النزوح من ديارهم.