قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر شرق نابلس وتعتقل مواطنين

اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، مخيم عسكر القديم شرقي نابلس بالضفة المحتلة وسط اشتباكات مع مقاومين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر ومنطقة المساكن الشعبية شرق مدينة نابلس وقامت باعتقال مواطنين اثنين.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معن أبو طيون من مخيم عسكر القديم شرق نابلس.

وفي ذات الإطار، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نصوح أبو سعدة من منزله أثناء اقتحام مخيم عسكر القديم بنابلس.

وخلال اقتحام المخيم، أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال بعد اقتحامها مدينة نابلس.