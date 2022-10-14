استشهاد الأسير الجريح محمد ماهر غوادرة من مخيم جنين

أُعلن، فجر اليوم الجمعة 14-10-2022، عن استشهاد الأسير الجريح محمد ماهر السعيد (غوادرة) -17 عامًا- من مخيم جنين، متأثراً بجروحه الخطيرة إثر إصابته بحروق بالغة لحظة اعتقاله.

وكان الشهيد غوادرة خضع لعملية جراحية بترت خلالها يده اليسرى، في مستشفى "تل هشومير" الإسرائيليّ، إثر معاناته من حروق شديدة وعميقة بنسبة 90% في جسده.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال اعتقلت الشهيد غوادرة، إلى جانب ابن عمه المعتقل الجريح محمد وليد غوادرة (22 عاما)، في الرابع من أيلول المنصرم في الأغوار، وجرى تمديد اعتقالهما غيابيًا، عدة مرات.

وتتهم قوات الاحتلال الشهيد غوادرة بالمشاركة في تنفيذ عملية الأغوار البطولية التي اربكت المنظومة الأمنية الصهيونية نظراً لبعد هذه المنطقة عن المواجهات الدائرة في الضفة المحتلة.

وأعلن جيش الاحتلال في حينها أن العملية أسفرت عن إصابة سبعة جنود، أحدهم حالته خطيرة.