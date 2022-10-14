سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 13 أكتوبر 2022..

قفز سعر الدولار اليوم في سوريا خلال تعاملات الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لتواصل الليرة انهيارها مقابل العملات الأجنبية.

وبالأمس، تجاوز الدولار حاجز 5 آلاف ليرة في السوق السوداء، واليوم عاود الدولار قفزاته ليتجاوز حاجز 5100 ليرة..

سعر الدولار اليوم في سوريا

وزاد سعر الدولار في سوريا لدى السوق السوداء إلى 5120 ليرة للشراء و5170 ليرة للبيع، مقابل 5080 ليرة للشراء و5130 ليرة للبيع أمس.

وفي البنوك استقر سعر الدولار عند 3015 ليرة.

يأتي ذلك بينما بحث وزير النفط السوري المهندس بسام طعمة مع نظيره الجزائري للطاقة محمد عرقاب، أمس تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستكشاف البحري والثروات المعدنية.

وعلى هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي قال طعمة في تصريح لوكالة الأنباء السورية إن الاجتماع ناقش موضوع التعاون في الاستكشاف البري والبحري وفق الفرص المتاحة، وأيضاً التعاون في مجال الفوسفات والثروات المعدنية.

وحول آفاق التعاون مع وزارة الطاقة الروسية قال الوزير طعمة: لدينا اجتماع مع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، وسيتم خلاله الحديث حول مواضيع التعاون بين الجانبين وتتبع المشاريع، وخاصة “خارطة الطريق” المبرمة للتعاون بيننا وبين الجانب الروسي في مشاريع الطاقة، إذ إن لدينا مشاريع عديدة يتم تنفيذها الآن، وسيتم الوقوف على هذه المشاريع وإلى أين وصلت، وسيتم البحث عن مشاريع جديدة.