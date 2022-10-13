هبوط الجنيه .. سعر صرف الدولار اليوم في السودان الجمعة 14 أكتوبر 2022

صعد سعر الدولار اليوم الجمعة 14 أكتوبر/ تشرين الأول مقابل الجنيه السوداني في البنوك التجارية والسوق السوداء

وجاء تراجع الجنيه بعدما أخفق في الاستفادة من الأنباء التي ذكرت أن إيرادات السودان من مبيعات الذهب قد ارتفعت.

ودعم تراجع الجنيه وجود مخاوف بشأن اضطراب السوق المحلي بعدما نفذ بعض التجار المحللين تهديدهم بالدخول في إضراب جراء رفع الضرائب،وتسبب الإضراب في ندرة بعض السلع وارتفاع البعض الأخر الأمر الذي تسبب في اضطراب سوق الصرف المحلي بحسب موقع سودان أخبار.

سعر الدولار اليوم في السودان

ارتفع سعر الدولار في السودان لدى البنوك التجارية إلى 578.97 جنيه (متوسط ترجيحي)، وفقا لبيانات البنك المركزي السوداني.

وزاد سعر الدولار لدى صرافات السودان إلى 571.81 (متوسط ترجيحي)، مقابل 571.27 جنيه، أمس.

وفي السوق السوداء، صعد سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في السودان ليصل إلى مستوى 580 جنيها.

وكانت وكالة الأنباء السودانية الرسمية قد ذكرت إن إيرادات دولة السودان من مبيعات الذهب في النصف الأول من العام 2022 قد قفزت إلى 1.315 مليار دولار.

وكان إنتاج السودان الرسمي من الذهب تضاعف تقريبًا في النصف الأول من العام 2021، مع كبح سلطات البلاد لعمليات التهريب، وهو ما ساهم في دعم اقتصاد السودان