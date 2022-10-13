الهلال الأحمر: 18 إصابة بالشيخ جراح بالقدس خلال مواجهات مع المستوطنين وقوات الاحتلال

أعلن الهلال الأحمر بمدينة القدس، مساء اليوم الخميس، إصابة 18 مواطنًا بالشيخ جراح بالقدس المحتلة خلال مواجهات مع المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر الهلال، أن 4 اصابات نقلت للمستشفى وباقي الاصابات تم علاجها ميدانياً وكانت نتيجة اعتداء بالضرب وبالحجارة.

وهاجم مستوطنون، مساء اليوم، المواطنين في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، وحطموا زجاج عدة مركبات، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعات كبيرة من المستوطنين اقتحموا حي الشيخ جراح بحماية قوات الاحتلال، وهاجموا أهالي الحي، ورشقوا منازلهم بالحجارة وحطموا زجاج عدة مركبات

.ويتعرض أهالي حي الشيخ جراح ومنازلهم وممتلكاتهم لاعتداءات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار المحاولات المتواصلة لتهجيرهم قسريا من الحي والاستيلاء على منازلهم لصالح الجمعيات الاستيطانية.