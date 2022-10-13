أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022

أسعار الذهب في الأردن في تعاملات صباح اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب من العيارات المختلفة كما جاءت في أسواق الأردن، حيث شهدت أسعار الذهب في الأردن، تحركات في نطاق ضيق مع ترقب لاتجاه أسعار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب في الأردن اليوم

ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية هامة للسوق الأمريكية وهي نسبة التضخم خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، والتي من المقرر إعلانها في وقت لاحق اليوم الخميس.

ويرتبط سعر الذهب في الأردن بسعره في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن، اليوم الجمعة 38.09 دينار (53.66 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.





وسجل جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولًا في الأسواق) نحو 33.33 دينار (46.95 دولار).

وبلغ جرام الذهب عيار 18 على مستواه خلال تعاملات اليوم في الأردن 28.57 دينار (40.25 دولار).

وشهدت كميات السبائك الذهبية المستوردة في الأردن، ارتفاعا خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 169% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق



