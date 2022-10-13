جمعية هلا صور الثقافية تدعو إلى حضور افتتاح فعاليات معرض الكتاب العربي الثامن 2022

دعت جمعية هلا صور الثقافية الاجتماعية في لبنان، اليوم الخميس، إلى حضور حفل افتتاح فعاليات معرض الكتاب العربي الثامن 2022 الذي يعقد السبت المقبل في مجمع باسل الأسد الثقافي في بلدة صور.

وأكدت الجمعية، أن معرض الكتاب العربي الثامن بعنوان (بالوعي والكتاب العربي نسقط الغزو الثقافي الصهيوني) وهو برعاية معالي وزير الثقافة القاضي محمد المرتضى، سيعقد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

وأوضحت أن افتتاح المعرض امام الزوار يكون يوميا اعتبارًا من يوم الاحد من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء ويستمر حتى مساء السبت الموافق 12 تشرين الثاني 2022.



