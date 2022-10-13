كم سعر غرام الذهب في السعودية اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022؟

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 في أسواق السعودية، يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في السعودية، حيث رصدنا خلال الساعات الماضية عمليات بحث واسعة عن أسعار الذهب مقابل الريال السعودي في تعاملات صباح الجمعة.

و شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً في السعودية اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، رغم تراجع المعدن الثمين في الأسواق العالمية.

سعر الذهب للأونصة عالميا :1,667.87$



سعر الذهب للجرام بالريال السعودي :

عيار 24 : 201.11

عيار 22 : 184.35

عيار 21 : 175.97

عيار 18 : 150.83 — سعر الذهب بالريال (@GoldPrice_SA) October 13, 2022

سعر الذهب اليوم في السعودية

و ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 202.62 ريال (53.90 دولار) مقابل 202.14 ريال (53.79 دولار)، أمس بحسب منصة " gold-price-today" المختصة في رصد أسعار الذهب.

سعر عيار 21 بالأسواق السعودية

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 177.29 ريال (47.16 دولار) مقابل 176.88 ريال (47.07 دولار)، أمس.

وسعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى 151.96 ريال (40.42 دولار) مقابل 151.61 ريال (40.34 دولار)، أمس.

سعر الجنيه الذهب وأوقية الذهب في السعودية

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية إلى 1418 ريالا (377.29 دولار) مقابل 1415 ريالا (376.55 دولار)، أمس.

كما ارتفع سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية إلى 6301 ريال (1676 دولارا) مقابل 6287 ريالا (1673 دولارا)، أمس.