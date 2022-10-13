القيادي عليان: السلطة تصر أن تبقى أسيرة للاحتلال ولا تزال تجهل قراءة المتغيرات الجارية في الضفة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. جميل عليان، اليوم الخميس، أن السلطة لا زالت تجهل قراءة كل المتغيرات الجارية في الضفة الغربية المحتلة والاقليم والعالم، وتصر ان تبقى اسيرة للمشيئة الصهيونية.

وقال القيادي، عليان، في تغريدة له على تويتر: إن "إصرار السلطة في كل الحوارات الدائرة منذ 15 عاما على وجود بند اعتراف الجميع بالاتفاقيات الموقعة والشرعية الدولية، يعنى إدخال الكل الفلسطيني في مربع الفشل السياسي والتنازل عن الحقوق الذي يؤكد عليه رئيس السلطة منذ عدة سنوات".

وأضاف "لعل من اول بديهيات السياسة ان تستفيد السلطة من اوراق القوة التي حققتها المقاومة سواء في الضفة او غزة، لكن الواضح انها تعتبر ان هذه المتغيرات تهديدا وجوديا لها"

‏وأردف عليان: "السلطة التي تعتبر وجودها كسلطة وكإفراد أهم بكثير من الحقوق والمشروع الوطني والمقاومة والوحدة الوطنية على الرغم من الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاخلاقي الذي تعيش فيه، لا يمكن أن تكون مؤهلة لأي دور وطني".