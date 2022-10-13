سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك مصر و السوق الموازية اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، تزداد عمليات البحث عبر الانترنت عن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري كما جاءت في تعاملات صباح اليوم، حيث يبحث المصريون و المستثمرين عن سعر صرف الدولار في مصر، لا سيما بعد انخفاض الجنيه المصري أما العملة الخضراء خلال الأسابيع الماضية، و لذلك يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة أسعار صرف الدولار في مصر في البنوك و السوق الموازية "السوداء".

سعر صرف الدولار في مصر اليوم

وأظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي المصري، هبوط الاحتياطي الأجنبي إلى 33.141 مليار دولار في أغسطس/أب الماضي، مقارنة بنحو 33.143 مليار دولار في يوليو/تموز.

ودعمت تحويلات المصريين المغتربين، احتياطات البلاد من النقد الأجنبي بعض الشيء، بعد صعودها بنسبة 1.6%، في العام المالي 2021 - 2022.

وسجلت تحويلات المصريين في الخارج خلال العام المالي المنتهي في يوليو/تموز الماضي، نحو 31.9 مليار دولار.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر شراء الدولار ارتفاعاً في البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 19.63 جنيه، بينما هبط سعر البيع إلى 19.70 جنيه، مقابل، 19.61 جنيه للشراء، و19.72 للبيع، أمس.

و استقر الجنيه أمام الدولار في باقي البنوك العاملة في مصر، و في لبنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

ولم يتغير الوضع في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، وبلغ سعر الدولار نحو 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار.