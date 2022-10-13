أجهزة السلطة تواصل رفضها الإفراج عن المعتقل السياسي مصعب السخل

تواصل أجهزة السلطة في أريحا للمرة الثانية، رفضها الإفراج عن المعتقل السياسي في سجون السلطة في الضفة، مصعب السخل.

ورفضت اللجنة الأمنية الإفراج عن السخل، رغم صدور قرار بالإفراج عنه للمرة الثانية من محكمة صلح أريحا.

يذكر أنه قد صدر قرار بالإفراج عن المعتقل السخل، في السابق من قبل محكمة صلح نابلس ولم يطبق.

وأعلنت مجموعة محامون من أجل العدالة، في 6 أكتوبر 2022، إصدار محكمة صلح أريحا قرارًا بتمديد اعتقال أنور "مصعب" السخل من مدينة نابلس لـ 7 أيام، على خلفية سياسية.

وقالت المجموعة في بيان صحفي صادر عنها إن المعتقل السياسي أنور السخل قد صدر بحقه قرار إفراج من محكمة صلح نابلس.

وأشارت إلى أنه أعيد اعتقاله لحظة الإفراج عنه من أمام سجن الجنيد بمدينة نابلس، قبل أن يتم نقله إلى أريحا.