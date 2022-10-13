إصابة مستوطنين اثنين خلال مواجهات في حي الشيخ جراح بالقدس

أصيب مساء اليوم الخميس، مستوطنين اثنين، بالحجارة خلال المواجهات المندلعة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أنه جرى نقل المستوطنين المصابين إلى المستشفى عقب تعرضهما للرشق بالحجارة من قبل الأهالي.

وأشارت، إلى إصابة عدد من المقدسيين خلال المواجهات مع قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين المتواصلة منذ أيام في المنطقة.

وخلال اليوم، اندلعت مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال والمستوطنين في عدة مناطق في مدينة القدس المحتلة، أصيب خلالها عدد من المقدسيين بينهم 3 أطفال بالاختناق جراء الغاز السام الذي تطلقه قوات الاحتلال خلال المواجهات.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على عدد من المواطنين في البلدة القديمة، كما اعتقلت شابا من حي رأس العامود في القدس.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على مجموعة من الشبان في البلدة القديمة، خلال تصديهم لاستفزازات مستوطن لوّح بعلم الاحتلال.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي "رأس العامود" في القدس المحتلة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب لؤي علقم بعد مداهمة منزله والاعتداء على عائلته في حي رأس العامود.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على شابين في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، قبل أن تعتقلهما.