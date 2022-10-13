من هو محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي في العراق ويكيبيديا ، وفي هذه الأوقات من اليوم الخميس 13-10-2022 بدأت مواقع التواصل الاجتماعي بالتفاعل الكبير مع هذا المرشح فيما لاحظ فريق فلسطين اليوم الاخباري بوجود علميات بحث واسعة جدًا من قبل المواطنين العراقيين في معرفة الإجابة عن من هو المرشح محمد شياع السوداني لذلك قمنا بكتابة هذه المقالة التي توضح لكم كافة الاستفسارات والاجابات عن هذا المرشح المكلف برئاسة الحكومة العراقية ، وبالإضافة إلى ذلك نقلنا لكم بعض من التغريدات المستمرة على تويتر وفيسبوك في هذه المقالة التي تأتي ضمن سلسلة مقالات عدة نعكف على كتابتها ونشرها عبر موقعنا الالكتروني وتم نشرها عبر منصاتنا الرقمية.

ويمكن لجميع السادة الكرام وزار موقعنا من التعرف بكل اريحية تامة عن الإجابة عن تساؤل من هو محمد شياع السوداني المرشح عن الاطار التنسيقي في العراق لذلك نطلب من حضراتكم إلى المتابعة الدورية لموقعنا بشكل يومي من أجل قراءة اخبارنا والتعرف على جميع المواضيع المختلفة التي نعرضها ويترتب الان المتابعة حتى النهاية من أجل التعرف على كامل التفاصيل :

من هو محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي في العراق

ولقد وضعنا لكم الإجابة عن تساؤل الجمهور حول من هو محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي في العراق 2022 حيث حصل على على شهادة البكالوريوس (هندسة زراعة) من جامعة بغداد .

كما ونواصل معكم تقديم المعلومات ، إذ أن المرشح لرئاسة الحكومة العراقية ، محمد السوداني قد بدأ حياته السياسية بعد عام 2003 وتدرج في المواقع القيادية من قائم مقام إلى محافظ ومن ثم وزيرا خلال حكومتين من عام 2010 لغاية 2018. وفيما يلي التغريدات التي رصدناها على مواقع التواصل الاجتماعي .

من هو محمد شياع السوداني ويكيبيديا





من هو محمد شياع السوداني

احمد المالكي علق على وسم من هو محمد شياع السوداني قائلةً : "من النعم التي من الله بها علينا ان جعل نهاية حقبة الفساد التي عانى منها العراق هي في ليلة مولد نبي الرحمة محمد رسول الله ص نتمنى التوفيق للاخ #محمد_شياع_السوداني في مسيرة الاصلاح الصعبة ".

زيد العيسي علق : "لأول مرة في تاريخ العملية السياسية الجديدة في #العراق سيتم انتخاب #عراقي الجنسية لمنصب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني … مع كل التوفيق و الامنيات بتحقيقه الهدف الاسمى و هو خدمة الشعب".

أما أسعد البصري علق : "ألف مبروك لجميع العراقيين وأهم شيء عدم تصوير الأمر على أنه انتصار طرف سياسي ضد آخر بل هو انتصار لنا جميعا بالتوفيق يا عراق".

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني

عدي علق : "وصول محمد شياع السوداني الى رئاسة الوزراء يعيد الديمقراطية الى المسار الصحيح فهو منتخب من الشعب #العراقي وينهي الفترة المظلمة التي عين بها #العبادي بأقل من ٥ آلاف صوت وبعده عبد المهدي بدون أصوات والكارثة الأكبر مع الأافشل مصطفى مشتت جاء بأوامر #سعودية امريكية وحماية من مقتدى".

مهند مالك علق : "أمل كبير وفرصة مهمة في ضَرفٍ حرج لوضع البلاد على الطريق الصحيح ومعالجة الملفات الكبيرة نتمنى له التوفيق ، ندعمه ونأمل الخير ،لأنه بديل الفوضى وبديل حكومة النهب والطشة .ليلة جمعة مباركة ".

النائب زينب الموسمي : "تتقدم النائب زينب جمعة الموسوي بالتهاني لمرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكل الحكومة الجديدة. وتؤكد الموسوي قدرة السوادني العالية على معالجة جميع أخطاء حكومة مصطفى الكاظمي من خلال برنامجه الحكومي الذي يحظى بتأييد أغلب الكتل السياسية".

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول من هو محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي في العراق ويكيبيديا نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .