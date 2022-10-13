مستوطنون يهاجمون سكان حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الخميس، المواطنين في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، وحطموا زجاج عدة مركبات، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعات كبيرة من المستوطنين اقتحموا حي الشيخ جراح بحماية قوات الاحتلال، وهاجموا أهالي الحي، ورشقوا منازلهم بالحجارة وحطموا زجاج عدة مركبات.

ويتعرض أهالي حي الشيخ جراح ومنازلهم وممتلكاتهم لاعتداءات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار المحاولات المتواصلة لتهجيرهم قسريا من الحي والاستيلاء على منازلهم لصالح الجمعيات الاستيطانية.