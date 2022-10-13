أهالي شعفاط وعناتا يؤكدون استمرار العصيان المدني

أعلن أهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، مساء اليوم الخميس، استمرارهم في العصيان المدني ضد الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي عليهم لليوم السادس على التوالي.

وأكد ممثلون عن أهالي المخيم والبلدة في مؤتمر صحفي، أنهم مستمرون في العصيان المدني حتى صلاة الجمعة، حيث سيتم الإعلان عن مكان إقامتها في الوقت المناسب، على أن يتم بعدها الإعلان عن استمرار العصيان أو تجميده حسب التطورات الميدانية والقانونية.

ووجهوا دعوة عامة إلى شباب المنطقة في مخيم شعفاط وعناتا لتنظيف الشوارع الداخلية، وعدم التعرض للممتلكات العامة والخاصة.

كما أكدوا تعليق عمل المواصلات العامة في المنطقة، وعدم توجه العمال الى أعمالهم، مع السماح باستئناف الحياة الداخلية والتجارية بكافة أشكالها داخل المنطقة.

ودعوا جماهير شعبنا في القدس المحتلة وداخل أراضي عام 1948 الى أن يكون يوم غد الجمعة، يوم دعم وإسناد لأهلهم المحاصرين في مخيم شعفاط وبلدة عناتا، من أجل إنهاء الحصار الإسرائيلي.