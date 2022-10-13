إصابة ممرضة إثر اعتداء المستوطنين عليها في حوارة بنابلس

أصيبت ممرضة جراء اعتداء مستوطنين عليها اليوم الخميس، في بلدة حوارة، جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان لها- بأن الممرضة هلا أحمد حليمة أصيبت في وجهها إثر اعتداء مستوطنين عليها بغاز الفلفل، ورشق المركبة التي كانت تستقلها بالحجارة، أثناء توجهها إلى عملها في مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي بمدينة سلفيت.

من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس، مساء اليوم، إصابة 3 أطفال بالاختناق جرّاء قنابل الغاز التي أطلقها الاحتلال في حي رأس العامود بالقدس.

وأفاد الهلال، بأن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية للمصابين الأطفال.

وتشهد مدينة القدس وبلداتها مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال الذي يقمع المواطنين بقوة السلاح، ما يسفر عن وقوع إصابات بالمئات.