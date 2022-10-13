فيديو.. "ادرونات انتحارية" روسية تصيب أهدافها بدقة عالية ضد الآليات العسكرية الأوكرانية

أظهرت لقطات مصورة بتتها وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، من كاميرات مثبتة في مقدمة أدرونات انتحارية روسية لحظة استهدافها لمركبات ومدرعات عسكرية أوكرانية بدقة عالية في محاور القتال في شرق أوكرانيا التي تشهد تصعيدًا عاليًا.

وتمكنت الأدرونات الانتحارية من تحقيق أهدافها المحددة يدقة في استهداف مركبات ومدرعات عسكرية تابعة للجيش الاوكراني على خطوط تماس المواجهة في المناطق الشرقية من البلاد، ما أسفر عن إعطابها واصابة عددًا من الجنود بجروح.

تأتي هذه اللقطات التي بتتها الدفاع الروسية في وقت تستعد فيه الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية وهجومية أكثر تطورًا ، حيث أعلنت الحكومة الكندية، اليوم، أنها ستزود كييف بمعدات عسكرية بقيمة 34.1 مليون دولار، تلاها المانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، قد أكد، في وقت سابق اليوم، أن مخاطر انخراط الولايات المتحدة وحلف الناتو، في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أصبحت مرتفعة في الوقت الحالي.

يشار إلى أن موسكو، أعلنت في 21 فبراير الماضي، عمليتها العسكرية الخاصة ضد الجيش الاوكراني ردًا على نية كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) العدود التاريخي لروسيا، وهو ما اعتبرته الأخير "خط أحمرًا" على اعتبار أنه يهدد أمنها القومي.