مواجهات واعتداءات لقوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية

اندلعت مواجهات، مساء اليوم الخميس، مع قوات الاحتلال، في عدد من مناطق الضفة الغربية، كما اعتدت مستوطنون على المواطنين، فيما أطلق مقاومون النار صوب حاجز الجلمة شمال جنين.

وفي أريحا، أصيب شاب، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت في منطقة "المرشحات" قرب مخيم عقبة جبر، جنوب المدينة.

وذكرت مصادر مجلية أن قوة راجلة من جيش الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان، ما أدى لإصابة أحدهم (30 عاما) بعيار حي في القدم، نقل إثرها إلى المستشفى.

وفي الخليل، نصب مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، خيامًا في خربة "عين فرعا" غرب المدينة.

ونصب عشرات المستوطنين خياما في الخربة القريبة من مستوطنة "ادورا" المقامة على أراضي المواطنين، وأقاموا "الصلوات التلمودية" فيها بذريعة الأعياد اليهودية.

وأصيب عدد من المواطنين الخميس خلال التصدي لاعتداءات المستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب اعتداء المستوطنين على المركبات في شارع حوارة الرئيس، وتصدي المواطنين لهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال قمعت المواطنين وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة.

أما في جنين، فاقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قريتي رمانة والطيبة غرب المدينة، شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت محلات تجارية في رمانة، ودققت في هويات المواطنين واستجوبتهم، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال حاجز الجلمة العسكري، شمال شرق جنين، بعد عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال في الحاجز.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث رصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” (833) عملا مقاوما، أدت لمقتل إسرائيلي واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (75) عملية، (30، 28) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.