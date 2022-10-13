موعد صرف المساعدات النقدية المنحة القطرية عن شهر 10 أكتوبر 2022 الجديد لاستلام 100 دولار ، آلاف المنتفعون بدأوا الان في البحث عبر محرك جوجل الشهير في التعرف على الإجابة الصحيحة على موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 10 الجديد وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة لا سيما أن المنتفعين ومعظمهم من الأسر الفقيرة التي تعاني من ويلات الحصار وينتظرون صرفها بأسرع وقت ممكن ، علمًا أن الفريق يحرص يوميا وعلى مدار الخمس سنوات الماضية في تغطية جميع الاخبار والمستجدات المتعلقة في بالمنحة كما هو الحال هنا ، ونشير إلى أن عملية الصرف ستكون في جميع فروع البريد بالإضافة إلى 300 محل تجاري موزعين في محافظات القطاع الخمس .

ونطلب من حضراتكم في هذه المقالة التي تناولنا فيها موعد صرف المساعدات النقدية المنحة القطرية عن شهر 10 أكتوبر 2022 الجديد لاستلام 100 دولار المواصلة في متابعة المقالة التي وضعنا فيها شروط وآلية الاستلام حيث تمت عملية صرف أموال المنحة في عام 2018 تحديدا مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الشريط الشرقي من محافظات قطاع غزة.

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة عن شهر 10 أكتوبر 2022

ومن المتوقع أن يتم صرف المنحة القطرية لاستلام 100 دولار عن شهر 10 الأسبوع المقبل حيث جرت العادة ان تتم صرف المساعدات النقدية في منتصف الشهر ، وعند الإعلان رسميا عن صرفها فسوف يقوم الفريق بالإعلان عنها في مقالة أخرى .

المنحة القطرية عن شهر 10-2022

وفي هذه الفقرة سوف نتعرف سويا على ابرز شروط استلام المنحة القطرية وهي على النحو التالي: : أولا :عدم صرف المنحة للفرد الواحد أكثر من24 مرة. ثانيا: في حال صرف أكثر من 23 مرة يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة أكثر من أربعة. ثالثا: عدم إضافة مستفيدين جدد إلى الدفعة الحالية. ونذكر الجميع أن هذه الشروط تم الإعلان عنها رسميا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية .

يتوقف صرف المنحة القطرية للمسافرين في الخارج. ويشار إلى أن الأمم المتحدة بدأت بصرف المنحة القطرية الشهر الماضي في الـ18 من أغسطس ، عبر المكاتب المنتشرة في القطاع .

فحص المنحة القطرية 2022

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول رابط فحص أسماء صرف المنحة القطرية الجديد لاستلام 100 دولار عن شهر 10 أكتوبر 2022 قبل قليل من الاستعلام الحكومي بغزة نشير إلى أن مراكز توزيع المنحة القطرية على العائلات المستورة والمتعففة بلغ نحو 300 محل تجاري ومركز ، وفق اللحنة القطرية .