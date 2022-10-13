منتخب الأوروغوي يلغي زيارة لـ "اسرائيل" تضامنا مع فلسطين

أعلن منتخب دولة الأوروغواي لكرة القدم رسميًا الغاء زيارة كانت مقررة سابقا للعب في إسرائيل استجابة لحملة ضغوط شعبية داخلية ودولية طالبته بمقاطعة الزيارة بسبب جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني.

واكد بيان اصدرته منظمة التنسيق من أجل فلسطين في أوروغواي إن اتحاد كرة القدم في أوروغواي (AUF) أعلن أنه لن يذهب إلى إسرائيل بعد ضغوط شديدة.

وقالت المنظمة "في هذه الأشهر ، تلقى اتحاد أوروغواي لكرة القدم أربع رسائل من أندية واتحادات كرة قدم فلسطينية توضح الاعتداءات المستمرة والخطيرة التي ترتكبها إسرائيل ضد كرة القدم والرياضة الفلسطينية".

وقال البيان ان الرسائل العديدة التي تم إرسالها إلى اتحاد اوروغوي لكرة القدم تضمنت رسالة من المدرب السابق للمنتخب الفلسطيني لكرة القدم اضافة لرسالة من الموسيقي ومؤسس فرقة "بينك فلويد" روجر ووترز ، إلى جانب عشرات الاف الرسائل من انصار الحق الفلسطيني داخل الاوروغوي وخارجها.

وعبر بيان المنظمة عن الامتنان لكل التضامن والدعم الذي تلقيناه من العديد من المناطق والشعوب".