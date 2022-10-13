إطلاق نار يستهدف حاجز الجلمة شمال جنين

أطلق مقاومون النار، مساء اليوم الخميس، صوب حاجز عسكري إسرائيلي شمال مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار على حاجز الجلمة شمال جنين، في حين أغلقت قوات الاحتلال الحاجز بعد عملية إطلاق النار.

ووفق المصادر، فلم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث رصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” (833) عملا مقاوما، أدت لمقتل إسرائيلي واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (75) عملية، (30، 28) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.