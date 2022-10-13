إليك سبب وفاة الفنان عبد الهادي بلخياط في المغرب وموعد الدفن والجنازة

سبب وفاة الفنان عبد الهادي بلخياط في المغرب وموعد الدفن ، ويبحث الجمهور الكريم في دولة المغرب اليوم الخميس 13-10-2022 عبر محرك جوجل الشهير عن السبب الذي أدى إلى وفاة الفنان المغربي عبد الهادي بلخياط فيما شهدت محركات البحث على الانترنت منها جوجل عمليات بحث واسعة من قبل المواطنين المغاربة وأيضا المتابعين له لمعرفة الإجابة كما ولاحظ فريق فلسطين اليوم الاخباري عن تفاعل كبير من الأشخاص عبر حساباتهم الرقمية على النبأ الذي اشبه بالصاعقة سائلين المولى عزوجل بان يتغمده بواسع رحمه وان يسكنه بفسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان .

ففي هذه السطور سوف تتعرفون على سبب وفاة الفنان عبد الهادي بلخياط الفنان في المغرب وموعد الدفن مع معلومات عامة عن هذا الفنان الذي يعرفه كل مواطن مغربي وبالإضافة على ذلك نقلنا لكم بعض من التغريدات على المنصات الرقمية التي كتبت بعد نبا الوفاة وهي على النحو التالي:

سبب وفاة الفنان المغربي عبد الهادي بلخياط

وعن الإجابة عن سبب وفاة الفنان المغربي عبد الهادي بلخياط وبحسب ما تم تداوله فإن الفنان قد تعرض لوعكة صحية ألمت به منذ فترة وعلى إثرها دخل إلى المستشفى ومكث تحت الرعاية لأشهر عدة قبل أن يتم الإعلان عن وفاته .

موعد دفن الفنان عبد الهادي بلخياط

ومن المقرر ان يتم دفن وتشييع جثمان الفنان عبد الهادي بلخياط خلال الساعات المقبلة القليلة من أمام منزله ، كما أن عددا من الفنانين والمسؤولين سيشاركون في مراسم التشييع .

وفاة الفنان عبد الهادي بلخياط

حساب عبدالله علق عبر حسابه الرقمي على وفاة الفنان عبد الهادي بلخياط قائلا: "رحمه الرحمن الرحيم برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته ولكم طولة العمر لتدعون له بالرحمة والجنة يا رب العالمين".

أحمد تبت : غادرنا الى دار البقاء الفنان عبد الهادي بلخياط. الله يرحمه ويغفر له انا لله و انا اليه راجعون.

من هو عبد الهادي بلخياط ويكيبيديا

ولقد وضعنا لكم في نهاية المقالة التي تحدثنا بها عن سبب وفاة الفنان عبد الهادي بلخياط الفنان في المغرب وموعد الدفن معلومات عامة عن الراحل وهو من مواليد سنة 1940 في مدينة فاس ويعد مغني مغربي وأحد أعمدة الأغنية المغربية، حيث يعتبر إلى جانب عبد الوهاب الدكالي من أهرامها، وتمكنوا من التربع على عرش الأغنية المغربية لمدة تقارب 50 سنة.

ونشير لكم إلى أن الراحل عبد الهادي بلخياط قد اعتزل الفن وانظم لجماعة الدعوة والتبليغ عن طريق سعيد الزياني.