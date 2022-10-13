مقاومون يطلقون النار تجاه حاجز "الجلمة" شمال جنين

أطلق مقاومون، مساء اليوم الخميس، النار تجاه حاجز "الجلمة" شمال جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومون أطلقوا النار مساء اليوم على حاجز "الجلمة" شمال مدينة جنين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات .

جدير ذكره أنه يخوض مقاومون من كتائب سرايا القدس المنتشرة في الضفة الغربية "كتيبة جنين- كتيبة نابلس- كتيبة طوباس- مجموعات طولكرم- مجموعات جبع- مجموعات قباطية" اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي تقوم باقتحام مدن الضفة بهدف اغتيال المقاومين أو اعتقال البعض الآخر.

وتعيش القدس والضفة تصاعداً يومياً في أعمال المقاومة بات أشبه بانتفاضة شعبية بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وممارسة طقوسهم الاستفزازية في باحاته.