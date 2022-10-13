غانتس: أكثر من نصف الجيش يعمل بالضفة حالياً

زعم وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، أن جيشه يتواجد في أنشطة (عسكرية) بأحجام كبيرة، في الضفة المحتلة، وأن أكثر من نصف الجيش حالياً يعمل في الضفة المحتلة.

وقال غانتس: "نتواجد في فترة متوترة، وأحيانا هي مؤلمة أيضا، ونحن ببساطة نتواجد في أي مكان وأي زمان نعتقد أنه من الصواب التواجد فيه، وهكذا سنستمر".

وجاءت أقوال غانتس في ختام مداولات لتقييم الوضع في القدس والضفة الغربية، نتيجة تصاعد المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، منذ عملية إطلاق النار عند حاجز الاحتلال في مدخل مخيم شعفاط، مساء السبت الماضي.

وبدورها، قالت الشرطة الاحتلال:" إنها فتحت الحواجز في مخيم شعفاط اليوم، وأن عمليات التفتيش المتشددة مستمرة، وأنها حشدت في المكان قوات كبيرة.

ونقلت صحيفة هأرتس العبرية، عن الشرطة توقعها استمرار المواجهات في القدس المحتلة، آملةً بألا تمتد إلى الحرم القدسي خلال صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، غدا.

وشارك في المداولات التي عقدها غانتس كل من رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، ورئيس "الشاباك"، رونين بار، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، ومسؤولون أمنيون آخرون.

واعتبر غانتس أن "ثمة حاجة إلى تشديد الجهود الهجومية والدفاعية، وكذلك الجهود الإعلامية تجاه السكان الفلسطينيين وعمليات منع ما أسماه ب"التحريض على الإرهاب" في الشبكات الاجتماعية، زاعماً أن ثمة أهمية لجهوزية صحيحة في جميع نقاط الاحتكاك"، وأنه "إذا دعت الحاجة، فإن الجيش الإسرائيلي سيوسع عملياته".

